Explosão em fábrica nos EUA resultou em 16 mortos, segundo autoridades

A grande explosão de sexta-feira em uma fábrica de explosivos no Tennessee matou 16 pessoas, informaram as autoridades no sábado (11), reduzindo o número de mortos após a localização de duas pessoas dadas como desaparecidas e presumivelmente mortas.

A explosão na cidade de Bucksnorth ocorreu em uma fábrica da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos para fins militares e de demolição.

A explosão destruiu um prédio inteiro na fábrica e abalou casas em quilômetros ao redor, de acordo com relatos da mídia.

Após um número inicial de 18 pessoas supostamente mortas, "conseguimos localizar e determinar que outras duas pessoas não estavam no local, disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee.

O veículo e os pertences pessoais dos dois foram encontrados no local, o que levou à crença inicial de que eles estavam entre as vítimas.

A fábrica está localizada em uma área arborizada e montanhosa, longe de áreas urbanas, a mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.

Os destroços estavam espalhados por uma área de 800 metros quadrados ao redor, disse Davis na sexta-feira. Uma equipe inspecionou o local para garantir que não houvesse produtos químicos presentes que pudessem comprometer o trabalho dos socorristas.

O xerife se recusou a descartar a possibilidade de atividade criminosa no sábado. "Pode levar vários dias, semanas ou até meses até que saibamos", disse ele a repórteres.

