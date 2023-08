Explosão em fábrica perto de Moscou deixa dezenas de feridos

A- A+

Autoridades russas anunciaram que pelo menos 52 pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica de equipamentos ópticos, incluindo militares, nos arredores de Moscou, nesta quarta-feira (9). Não há confirmação de que o incidente tenha relação com a invasão da Ucrânia, mas investigações estão em andamento para esclarecer a causa da explosão.

Vídeos compartilhados por meios de comunicação russos nas redes sociais mostram o momento que uma bola de fogo destrói o teto da fábrica, localizada na cidade de Sergiyev Posad, a cerca de 56 Km da capital, e se espalha pelo céu na forma de uma coluna de fumaça. De acordo com o governador regional de Moscou, Andrey Vorobyov, 52 pessoas receberam atendimento médico. Outras autoridades informaram um número inferior a 50 pessoas.

A explosão levantou suspeitas entre alguns na Ucrânia, pois a fábrica atingida é uma desenvolvedora e fabricante líder de dispositivos ópticos e optoeletrônicos para agências de aplicação da lei, indústria e assistência médica, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass. Ela produz dispositivos de visão noturna e binóculos para os militares russos como parte do conglomerado de defesa do país Rostec, de acordo com o jornal Moscow Times.

Não houve sugestão imediata de crime, e as autoridades russas disseram à Tass que a explosão não estava relacionada aos relatos de drones voando perto de Moscou durante a noite — em um momento em que ataques ao território russo são cada vez mais comuns.

Forças russas derrubaram dois drones de combate que seguiam para Moscou, segundo o prefeito da cidade, Serguei Sobyanin, nesta quarta. Um dos drones foi derrubado na área de Domodedovo, sul da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, ao oeste da capital. Ainda de acordo com Sobyanin, não foram registradas vítimas. O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu a tentativa de ataque à Ucrânia.

"A defesa aérea destruiu dois veículos aéreos não tripulados", afirmou em um comunicado, que também indica que as ações não provocaram vítimas ou danos.

Este foi pelo menos o terceiro ataque a Moscou em uma semana, de acordo com autoridades russas, que anunciaram a derrubada de drones ucranianos no domingo e na segunda-feira. Antes, na quinta-feira passada, o Ministério da Defesa anunciou que neutralizou sete drones sobre a província de Kaluga, a menos de 200 quilômetros de Moscou.

A capital russa praticamente não era afetada pelo conflito na Ucrânia até uma série de ataques neste ano. Em 30 de julho, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou que a "guerra" estava chegando à Rússia, aos "centros simbólicos e bases militares" do país.

No caso da fábrica, o Comitê Federal de Investigação da Rússia disse em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram que estava investigando a possível “violação dos requisitos de segurança industrial”.

“Estamos investigando as causas da explosão”, escreveu Dmitry Akulov, chefe do distrito, no Telegram. As autoridades ordenaram uma “evacuação total” de todos os edifícios e oficinas da fábrica.

