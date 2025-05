Explosão em frente a clínica de fertilidade na Califórnia parece "ato intencional", diz polícia

A polícia dos Estados Unidos informou neste sábado (17) que uma explosão ocorrida em frente a uma clínica de fertilidade na Califórnia provavelmente foi "um ato intencional" e confirmou que uma pessoa morreu no incidente.

"A explosão parece ser um ato violento intencional e se estende por vários quarteirões, com diversos edifícios danificados", declarou em um comunicado o chefe de polícia da cidade californiana de Palm Springs, Andy Mills, acrescentando que o incidente provavelmente foi isolado.

Following President Trump's endorsement of support for couples undergoing IVF, a blast devastated a fertility clinic. Was this explosion intentional?



The center, located close to Desert Regional Hospital in Palm Springs, California, suffered significant destruction. pic.twitter.com/xmZrXZh8AV