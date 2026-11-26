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Tailândia Explosão em instalação petrolífera deixa feridos em Bangkok; moradores são retirados da área Causa da explosão, no entanto, ainda não foi revelada

Ao menos sete pessoas ficaram feridas, sendo quatro delas em estado grave, após uma forte explosão atingir uma instalação petrolífera em Bangkok, capital da Tailândia, nesta quinta-feira, 26, informou um centro médico da região. Moradores das proximidades foram orientados a se retirar do local, informaram as autoridades.

O Centro de Atendimento Médico de Emergência Erawan, administrado pelas autoridades municipais, registrou quatro casos classificados como vermelhos (graves) e três casos amarelos (menos graves) após a explosão, ocorrida na zona leste da capital tailandesa.

Um alerta enviado por celular aos moradores informou que a explosão ocorreu por volta das 15h, pelo horário local, e recomendou que as pessoas evitassem a área.

Uma densa fumaça preta foi vista cobrindo o local. Menos de uma hora depois, a prefeitura da capital tailandesa comunicou que o incêndio havia sido controlado. A causa da explosão, no entanto, ainda não foi revelada.

Não houve uma manifestação imediata da Bangchak Corp., proprietária da instalação de refino e armazenamento. A refinaria, com capacidade declarada de 120 mil barris por dia, é a quinta maior da Tailândia e a única localizada em uma área urbana.

Em julho de 2012, uma explosão e um incêndio na mesma refinaria causaram danos em um bairro residencial vizinho, e foram necessárias duas semanas para realizar os reparos na instalação. (Com agências internacionais)

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