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Acidente

Explosão em lancha durante abastecimento deixa duas pessoas feridas na praia de Toquinho, em Ipojuca

As vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital da Restauração, no Recife

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Lancha pegou fogo durante abastecimento na praia de Toquinho, em Ipojuca.Lancha pegou fogo durante abastecimento na praia de Toquinho, em Ipojuca. - Foto: Reprodução

Uma explosão atingiu uma lancha na manhã deste sábado (31), na praia de Toquinho, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas com vida para o Hospital da Restauração, área central do Recife.

 Até a última atualização desta matéria, a unidade hospitalar não havia informado o estado de saúde dos pacientes.

Segundo informações preliminares, a embarcação estava sendo abastecida com combustível quando pegou fogo. Testemunhas relataram que dois tonéis de 50 litros eram utilizados no procedimento.

As vítimas seriam o proprietário da lancha e o profissional responsável pela manutenção do barco.

Atendimento
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para combater o incêndio e evitar que as chamas atingissem outras embarcações.

De acordo com a corporação, a operação contou com duas viaturas da corporação, sendo um caminhão de combate a incêndio e uma unidade do Oficial de Incêndio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento, com duas ambulâncias.

O CBMPE ainda não confirmou o que provocou a explosão. 

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