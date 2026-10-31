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Acidente Explosão em lancha durante abastecimento deixa três pessoas feridas na praia de Toquinho, em Ipojuca As vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital da Restauração, no Recife

Uma explosão atingiu uma lancha na manhã deste sábado (31), na praia de Toquinho, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas com vida para o Hospital da Restauração, área central do Recife.

Até a última atualização desta matéria, a unidade hospitalar não havia informado o estado de saúde dos pacientes.

Segundo informações preliminares, a embarcação estava sendo abastecida com combustível quando pegou fogo. Testemunhas relataram que dois tonéis de 50 litros eram utilizados no procedimento.

As vítimas seriam o proprietário da lancha e o profissional responsável pela manutenção do barco.

Atendimento

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para combater o incêndio e evitar que as chamas atingissem outras embarcações.

De acordo com a corporação, a operação contou com duas viaturas da corporação, sendo um caminhão de combate a incêndio e uma unidade do Oficial de Incêndio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento, com duas ambulâncias.

O CBMPE ainda não confirmou o que provocou a explosão.

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