A- A+

TRAGÉDIA Explosão em lar de idosos deixa dois mortos nos Estados Unidos Um vazamento de gás pode ter causado a explosão, que provocou o desabamento de parte do imóvel

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seguem desaparecidas após uma explosão que fez parte de uma residência de idosos colapsar na Pensilvânia, Estados Unidos, nesta terça-feira (23), informou o governador do estado.

As autoridades do condado de Bucks, ao norte da Filadélfia, relataram que um vazamento de gás pode ter causado uma explosão na casa de segurança Silver Lake Nursing Home. Após a explosão e o desabamento de parte da estrutura, algumas pessoas ficaram presas nos escombros.

“Neste momento, há pelo menos dois mortos. Sabemos que há um número de indivíduos ainda desaparecidos”, disse o governador Josh Shapiro em uma coletiva de imprensa.



O chefe dos bombeiros de Bristol, onde fica o lar dos idosos, disse que há pelo menos cinco desaparecidos, embora seja um número preliminar, já que "eles podem ter saído do local com membros da sua família". Quando chegaram ao local, os bombeiros sentiram “forte cheiro de gás”, acrescentou.

A explosão ocorreu às 14h19 locais (16h19 em Brasília) e provocou “um colapso estrutural importante: parte do primeiro andar ruiu e foi parar no subsolo, e [havia] gente presa”, acrescentou o chefe dos bombeiros. Alguns moradores ficaram presos em escadas e nos elevadores.

O governador elogiou a resposta rápida dos bombeiros, que, em alguns casos, “carregaram duas pessoas nas costas para levá-las a um seguro local”, segundo contorno.

Shapiro disse que o edifício proprietário mudou este mês, e que os inspetores de saúde da Pensilvânia fizeram uma visita em 10 de dezembro e se reuniram com o pessoal da casa de segurança para elaborar um plano para atualizar as instalações às normas vigentes.

Veja também