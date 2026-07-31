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tragédia Explosão em mina de carvão deixa 34 mortos no Paquistão Equipes de resgate procuram por trabalhadores desaparecidos

Uma explosão em uma mina de carvão matou pelo menos 34 trabalhadores no sul do Paquistão, informou nesta sexta-feira (31) a agência provincial de gestão de desastres.

As equipes de resgate procuram por mais trabalhadores desaparecidos.

A explosão, causada por gás metano, aconteceu na quinta-feira (30) em uma reserva próxima da capital da província de Baluchistão, rica em recursos naturais.

"Segundo as informações recebidas das equipes mobilizadas, 34 corpos foram recuperados", afirmou o órgão de resposta a desastres da região em um comunicado.

"A operação conjunta de resgate continua para localizar e resgatar os mineiros que permanecem presos", acrescenta a nota, que não menciona quantos trabalhadores estavam na mina.

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