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Explosão em mina de carvão deixa 34 mortos no Paquistão

Equipes de resgate procuram por trabalhadores desaparecidos

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Explosão em mina de carvão deixa 34 mortos no PaquistãoExplosão em mina de carvão deixa 34 mortos no Paquistão - Foto: Banaras Khan / AFP

Uma explosão em uma mina de carvão matou pelo menos 34 trabalhadores no sul do Paquistão, informou nesta sexta-feira (31) a agência provincial de gestão de desastres.

As equipes de resgate procuram por mais trabalhadores desaparecidos.

A explosão, causada por gás metano, aconteceu na quinta-feira (30) em uma reserva próxima da capital da província de Baluchistão, rica em recursos naturais.

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"Segundo as informações recebidas das equipes mobilizadas, 34 corpos foram recuperados", afirmou o órgão de resposta a desastres da região em um comunicado.

"A operação conjunta de resgate continua para localizar e resgatar os mineiros que permanecem presos", acrescenta a nota, que não menciona quantos trabalhadores estavam na mina.

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