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Tragédia Explosão em mina de carvão deixa nove mortos na Colômbia Incidente aconteceu em Sutatausa, um município que fica a 74 quilômetros ao norte de Bogotá

Nove trabalhadores morreram e seis foram resgatados após uma explosão em uma mina legal de carvão na segunda-feira (4) no centro da Colômbia, segundo o balanço definitivo divulgado pelas autoridades após várias horas de buscas.

O incidente aconteceu em Sutatausa, um município que fica a 74 quilômetros ao norte de Bogotá, uma região com um histórico de acidentes semelhantes.

"Não, meu irmão, não!", contém uma pessoa no local do acidente.

A irmã de uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, contou à AFP que os trabalhadores foram retirados duas vezes na semana passada da mina 'La Trinidad' devido à presença de gases perigosos.

"Só (quero) dizer que eles já tinham sido avisados", disse, ao lado de outros parentes.

A explosão teria sido provocada pelo acúmulo de gases no momento em que 15 trabalhadores estavam na galeria, mas apenas "seis pessoas foram retiradas com vida" e estão sendo atendidas em um hospital próximo, informou a Agência Nacional de Mineração em um comunicado.

A agência afirmou que fez uma "visita técnica" em 9 de abril ao local e apresentou recomendações para "reforçar" a segurança, "devido à presença de pó de carvão" e às "emanações de gases, em particular metano".

Muitas pessoas que compareceram ao local da explosão pediram para não serem identificadas porque queriam preservar suas atividades nas minas da região.

Um trabalhador, também não identificado, disse à AFP que chegou ao fundo da mina antes das equipes de resgate e encontrarem os cadáveres. Uma região repleta de minas de carvão é cortada por montanhas e estradas de terra.

Os trabalhadores percorreram a 600 metros de profundidade, quase 40 minutos a pé da superfície, segunda uma fonte que trabalha no local.

Os acidentes em minas na Colômbia geralmente ocorrem devido à maior ventilação nas galerias e com maior frequência em explorações ilegais ou artesanais.

Na região do acidente também operam minas sem licença que violam as normas de segurança.

Seis trabalhadores morreram em fevereiro após uma explosão em uma mina de carvão ilegal em Guachetá, a cerca de 30 quilômetros de Sutatausa.

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