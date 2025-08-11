Seg, 11 de Agosto

acidente

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Algumas das vítimas ainda podem ainda estar entre os escombros

Bandeira dos Estados Unidos da AméricaBandeira dos Estados Unidos da América - Foto: Johannes Eisele/AFP

Uma explosão ocorrida, nesta segunda-feira (11), em uma mina de carvão coque na Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, provocou vários feridos, informou a imprensa local.

O governador do estado, Josh Shapiro, publicou no X uma mensagem na qual menciona "uma explosão ocorrida esta manhã" na mina Clairton Coke Works, propriedade da US Steel, localizada a 25 quilômetros de Pittsburgh.

"O incidente segue em andamento e as pessoas próximas ao local devem seguir as instruções das autoridades locais", escreveu.

Segundo a imprensa americana, a explosão deixou feridos, alguns dos quais podem ainda estar entre os escombros.

