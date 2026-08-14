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AMÉRICA DO SUL Explosão em mina mata seis trabalhadores na Colômbia Agência Nacional de Mineração ordenou a suspensão da mina por motivo de segurança

Corpos de seis trabalhadores de uma mina localizada no centro da Colômbia foram encontrados por socorristas nesta sexta-feira, após eles ficarem presos devido a uma explosão, informaram autoridades locais.

O fato ocorreu no momento em que equipes de resgate estavam mobilizadas nas áreas mais afetadas pelo terremoto que atingiu na última segunda-feira o oeste do país.

"Lamentamos informar que as seis pessoas presas na mina El Porvenir 1, em Cucunubá, foram encontradas mortas após a conclusão das operações de resgate", anunciou o governador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Um sétimo trabalhador conseguiu deixar o local sozinho.

Na região carbonífera próxima à capital do país funcionam centenas de pequenas minas, algumas delas ilegais ou com permissões vencidas, onde as explosões por acúmulo de gases são frequentes.



A mina afetada era investigada pela Agência Nacional de Mineração, que ordenou a sua suspensão por motivo de segurança, enquanto um plano de melhorias é desenvolvido.

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