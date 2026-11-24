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Mata Sul Explosão em pátio de eventos de Catende deixa um morto e estabelecimentos comerciais destruídos Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de vazamento de gás e enviou três viaturas ao local

Uma pessoa morreu após uma explosão em estabelecimentos comerciais no centro da cidade de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para ocorrência de vazamento de gás e enviou três viaturas ao local.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram as estruturas atingidas destruídas.

Segundo a prefeitura de Catende, em nota publicada nas redes sociais, a explosão ocorreu no Pátio de Eventos do município, atingindo comércios e resultando em uma vítima fatal, de sexo, nome e idade não divulgados.

"Imediatamente após a ocorrência, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e o Samu estiveram no local, adotando as primeiras providências, realizando o isolamento da área e acionando os órgãos estaduais competentes", afirma a nota.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, os Bombeiros e a Polícia Militar de Pernambuco também estão na área. As causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.

"A prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos", ressalta a prefeitura.



Em uma segunda nota, a gestão municipal solicitou que à população que evite circular no centro da cidade, especialmente nas imediações do Pátio de Eventos.



"Medida é necessária por questões de segurança, enquanto as equipes responsáveis realizam os trabalhos de avaliação e verificação da área, para identificar possíveis riscos e garantir a segurança de todos. Pedimos a colaboração da população para que evite passar pelo local, seja a pé ou em veículos, e respeite o isolamento e as orientações das equipes que estão atuando na ocorrência. Neste momento, a prioridade é preservar vidas e garantir que todos os procedimentos de segurança sejam realizados", afirma o comunicado.



Confira nota na íntegra:

Nota 1

"A Prefeitura de Catende informa que, na manhã desta terça-feira (24), foi registrada uma explosão no Pátio de Eventos do município, atingindo alguns estabelecimentos comerciais e resultando em uma vítima fatal.

Imediatamente após a ocorrência, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e o SAMU estiveram no local, adotando as primeiras providências, realizando o isolamento da área e acionando os órgãos estaduais competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e a Polícia Militar já se encontram no local, enquanto a equipe da Defesa Civil do Estado está em deslocamento para o município.

As causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.

A Prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos.

Estas são as informações confirmadas até o momento. Novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais do município, à medida que forem confirmadas".



Nota 2

"A Prefeitura Municipal de Catende solicita à população que evite circular pelo Centro da cidade, especialmente nas imediações do Pátio de Eventos.



A medida é necessária por questões de segurança, enquanto as equipes responsáveis realizam os trabalhos de avaliação e verificação da área, para identificar possíveis riscos e garantir a segurança de todos.



Pedimos a colaboração da população para que evite passar pelo local, seja a pé ou em veículos, e respeite o isolamento e as orientações das equipes que estão atuando na ocorrência.



Neste momento, a prioridade é preservar vidas e garantir que todos os procedimentos de segurança sejam realizados".

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