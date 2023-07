A- A+

Incêndio Explosão em plataforma de gás no Golfo do México deixa seis feridos O incidente ocorreu na madrugada, em uma instalação da petroleira estatal Pemex

Seis trabalhadores ficaram feridos, nesta sexta-feira (7), em uma explosão e no incêndio que se seguiu em uma plataforma de produção de gás no Golfo do México, informaram as autoridades mexicanas.

O incidente ocorreu na madrugada, em uma instalação da petroleira estatal Pemex, na costa dos estados de Campeche e Tabasco, em uma área conhecida como Estreito do Campeche.

"Há o informe de seis pessoas feridas", disse a Pemex em um comunicado.

Anteriormente, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, havia dito, em sua habitual entrevista coletiva, que também foram relatados "desaparecidos", sem especificar o número.

No total, 328 pessoas trabalhavam na planta, e 321 foram retiradas com o apoio de sete embarcações, acrescentou a Pemex.

López Obrador disse que bombeiros da petroleira e pessoal da Marinha participam da operação.

Uma imagem apresentada pelo presidente e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma coluna de fumaça e chamas na plataforma.

Vários acidentes foram registrados nos últimos anos em instalações da Pemex, em alguns casos com vítimas fatais.

Em 24 de fevereiro, cerca de dez trabalhadores sofreram queimaduras em dois incêndios ocorridos em instalações de Veracruz (sudeste).

A infraestrutura da estatal de petróleo também foi afetada por ladrões de combustível.

No evento mais grave, em janeiro de 2019, o incêndio e a posterior explosão de um oleoduto saqueado deixaram 137 mortos na cidade de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo.

Veja também

Tragédia Morre segunda mulher por colapso de edifício em Paris