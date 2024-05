A- A+

explosão Explosão em posto de gasolina de Porto Alegre deixa dois mortos Os bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras

Uma forte explosão em um posto de gasolina deixou pelo menos dois mortos neste sábado (4) na cidade de Porto Alegre, atingida por enchentes sem precedentes, confirmou um jornalista da AFP presente no momento da explosão.

O incidente ocorreu quando veículos que trabalhavam para resgatar vítimas do desastre climático reabasteciam no posto de gasolina inundado.

Um incêndio resultante da explosão gerou uma espessa nuvem de fumaça, visível de longe.

Os bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras.

O posto de gasolina está localizado na avenida Cairu, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.A cidade é atingida desde sexta-feira pelo "pior desastre climático" da história do estado do Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos na região.

O transbordamento de cursos de água e os deslizamentos de terra mantêm inúmeras estradas interrompidas, com quase 300 localidades afetadas, muitas delas isoladas.

Em Porto Alegre, o rápido aumento do nível do rio Guaíba nas últimas horas inundou o centro histórico.

Segundo a Prefeitura, seu nível era de 5,04 metros, acima do recorde de 4,76 metros registrado quando a cidade sofreu enchentes históricas em 1941.

Muitas ruas estavam submersas e os moradores tentavam evacuar suas casas, informou a AFP.

Veja também

TRAGÉDIA NO RS Whindersson Nunes, Ivete Sangalo e outros famosos pedem doações para vítimas das chuvas no RS