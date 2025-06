A- A+

RIO DE JANEIRO Explosão em posto de combustível deixa idoso morto e outro ferido em estado grave, no RJ Vítimas eram o motorista do carro e o frentista que fazia o abastecimento

Uma forte explosão ocorrida na madrugada deste sábado (7) em um posto de combustíveis localizado na Praça da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, resultou na morte de um idoso e deixou outro em estado crítico.

O incidente teria sido provocado pela detonação de um cilindro de gás natural veicular (GNV) durante o abastecimento de um automóvel. As informações são do R7.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h da manhã para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram duas vítimas com ferimentos graves.

Elas foram levadas imediatamente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com o R7, as vítimas teriam 61 e 64 anos. O mais velho não resistiu e foi a óbito, enquanto o segundo segue internado em estado grave. Ambos foram arremessados com a força do impacto.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os estragos causados pela explosão e as vítimas caídas ao chão.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia.



