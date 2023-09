A- A+

MUNDO Explosão em procissão religiosa deixa 50 mortos e dezenas de feridos no Paquistão; vídeo Atentado suicida teria ocorrido próximo a uma mesquita que celebrava o aniversário do profeta Maomé; número de vítimas fatais pode aumentar

Ao menos 52 pessoas morreram e cerca de 58 ficaram feridas nesta sexta-feira (29) após uma explosão no Paquistão. Segundo as autoridades, um atentado suicida teria ocorrido próximo a uma mesquita que realizava uma celebração religiosa. De acordo com a polícia local, o número de mortos pode aumentar, já que algumas vítimas ficaram em estado crítico.

— Parece um ataque suicida — disse Javed Lehr, oficial da polícia local, acrescentando que a explosão ocorreu perto do veículo do vice-superintendente de polícia Nawaz Gashguri. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque. No passado, a província do Baluchistão foi alvo de ataques de militantes islâmicos e separatistas.

Muçulmanos no Paquistão e em todo o mundo celebram o aniversário do profeta Maomé com reuniões públicas. A data é conhecida como Mawlid al-Nabi. Durante essas celebrações, que costumam ocorrer durante o dia inteiro, eles ainda distribuem refeições gratuitas. Sarfraz Bugti, ministro do Interior, classificou o ato como um “ato hediondo”.





UPDATE: First images of the mosque where the explosion took place, ambulances have been rushed to the site of incident: Police/Rescue Officials https://t.co/1bod3K7x0U pic.twitter.com/wsuwcw3hpl — The Khorasan Diary (@khorasandiary) September 29, 2023

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram feridos sendo resgatados por equipes de emergência e moradores locais. As autoridades declararam estado de emergência, e as vítimas estão sendo transportadas para dois hospitais. Segundo Abdul Razzaq Sasoli, funcionário do distrito de Mastung, a procissão foi alvo de um homem-bomba.

— Uma procissão partiu com centenas de pessoas da mesquita de Medina e, ao chegar à rodovia de Al Falah, foi alvo de um homem-bomba — disse ele. Todos os anos, mesquitas e edifícios governamentais são decorados com luzes, e procissões são organizadas para marcar a data do nascimento do principal profeta do islã.

Nova explosão

Horas após a primeira explosão, uma outra foi registrada em Peshawar, a mais de 600 km de Mastung. Segundo as autoridades, cerca de 30 a 40 pessoas ficaram presas nos escombros. Até a última atualização deste texto, não há relatos de mortos.

Em janeiro, um homem-bomba atacou uma mesquita dentro de um complexo policial na mesma cidade. Na ocasião, ao menos 28 morreram, e 150 ficaram feridos. Muhammad Ijaz Khan, policial da capital, disse à imprensa local que havia cerca de 300 a 400 pessoas na área no momento da explosão, que ocorreu durante as orações da tarde.

