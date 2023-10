Explosão em refinaria ilegal da Nigéria deixa ao menos 18 mortos

A- A+

Pelo menos 18 pessoas, incluindo uma mulher grávida, morreram em uma explosão em uma refinaria de petróleo ilegal no sudeste da Nigéria, disse um oficial de segurança em um comunicado divulgado nesta terça-feira (3).

"O incêndio começou muito tarde, e 18 vítimas foram queimadas a ponto de ficarem irreconhecíveis, enquanto 25 feridos foram socorridos", declarou o porta-voz do Corpo Nigeriano de Defesa Civil e Segurança (NSCDC, na sigla em inglês) do estado de Rivers, Olufemi Ayodele.

A explosão ocorreu no domingo, ao final do dia, no estado de Rivers, região do Delta do Níger devastada por décadas de vandalismo e de exploração ilegal de hidrocarbonetos.

"A maioria das vítimas era jovem, incluindo uma mulher grávida e uma jovem que se preparava para a cerimônia de casamento no próximo mês", acrescentou.

Segundo relatos de moradores do distrito à AFP, o número de vítimas pode ser maior, porque dezenas de pessoas estavam no local quando ocorreu a explosão.

Frequentemente, grupos armados e moradores extraem petróleo dos oleodutos de grandes empresas petrolíferas, que depois refinam em locais ilegais e revendem no mercado clandestino.

A pior explosão de um oleoduto na Nigéria ocorreu em outubro de 1998 na cidade de Jesse (sul) e deixou mais de 1.000 mortos entre os habitantes.

Em 2022, mais de 110 pessoas morreram na explosão de uma refinaria na mesma região.

Apesar da grande riqueza do país em hidrocarbonetos, a maioria dos habitantes vive em grande pobreza. A população acusa as grandes empresas petrolíferas de contribuírem para a poluição da sua região sem colaborarem com seu desenvolvimento.

