MUNDO Explosão em siderúrgica chinesa deixa mortos, dezenas de feridos e oito desaparecidos Dois trabalhadores morreram, oito estão desaparecidos e outras 84 pessoas foram encaminhadas para o hospital, informou a Televisão Central da China

Uma grande explosão em uma siderúrgica no norte da China matou pelo menos dois trabalhadores e feriu dezenas de outros, segundo a mídia estatal.



A explosão ocorreu na tarde de domingo em uma fábrica de chapas da Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., na região da Mongólia Interior, segundo informações da agência de notícias Xinhua, que incluem imagens de uma enorme coluna de fumaça subindo sobre o local.

Dois trabalhadores morreram, oito estão desaparecidos e outras 84 pessoas foram encaminhadas para o hospital, informou a Televisão Central da China em um relatório publicado em seu site nesta segunda-feira.

Medidas foram tomadas “contra os responsáveis”, de acordo com a lei, disseram autoridades locais em uma coletiva de imprensa, informou a agência Xinhua. Equipes de busca e resgate ainda estão no local após a explosão na fábrica.





A empresa confirmou as duas mortes e afirmou que cooperará com as autoridades na investigação, segundo comunicado divulgado na segunda-feira . A siderúrgica figurava como a 16ª maior produtora de aço da China em 2024, com uma produção de 15 milhões de toneladas, de acordo com dados da Associação Mundial do Aço.

Acidentes industriais graves na China já foram muito comuns, mas diminuíram nos últmos anos e podem desencadear investigações de segurança mais amplas ou revisões regulatórias.

