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Internacional Explosão em siderúrgica deixa pelo menos 17 mortos na Turquia A forte explosão ocorreu por volta das 9h locais na usina Habas Demir Celik, em Aliaga, cerca de 60 quilômetros ao norte de Esmirna, depois que um guindaste desabou sobre um forno industrial

Uma explosão acidental em uma siderúrgica perto da cidade portuária de Esmirna, no oeste da Turquia, deixou pelo menos 17 mortos, informou o governo local.

A forte explosão ocorreu por volta das 9h locais na usina Habas Demir Celik, em Aliaga, cerca de 60 quilômetros ao norte de Esmirna, depois que um guindaste desabou sobre um forno industrial.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esclarecer as circunstâncias do acidente.

"As circunstâncias deste trágico incidente serão determinadas (...), em particular as razões pelas quais ocorreu, a possível ocorrência de negligência e a identidade dos responsáveis", disse o presidente na televisão, em meio à profunda comoção que o evento provocou.

Inicialmente, foram informados 16 mortos, mas em seguida o ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, elevou o número para 17 porque um dos feridos graves faleceu.

"Durante uma operação de substituição de uma caldeira (...), a ponte rolante caiu e os materiais que se desprenderam acabaram dentro do forno elétrico a arco, o que provocou uma explosão na siderúrgica situada atrás", explicou o governador de Esmirna, Suleyman Elban.

Imagens da agência DHA mostravam uma densa coluna de fumaça subindo em direção ao céu azul, enquanto as chamas pareciam envolver uma estrutura de grande altitude dentro da usina.

Deniz Ulker, testemunha do acidente, descreveu vibrações semelhantes às de um terremoto. "O chão se movia sob nossos pés e eu pensei que fosse um terremoto. Quando olhei para a fábrica do outro lado da rua, dela saía uma densa nuvem de fumaça preta. Um incêndio havia irrompido na altura da chaminé", relatou à agência estatal de notícias Anadolu.

Segundo o prefeito de Esmirna, Cemil Tugay, as equipes de resgate trabalhavam para "desobstruir a plataforma que desabou".

Todas as vítimas eram trabalhadores da usina. O ministro do Trabalho, Vedat Isıkhan, e o da Energia, Alparslan Bayraktar, dirigiram-se para o local no fim da tarde, confirmou o presidente Erdogan.

"As causas da explosão, qualquer negligência e qualquer falha na fiscalização devem ser esclarecidas com total transparência, e nenhum responsável deve ficar impune", exigiu o partido opositor DEM, terceira força política do país.

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