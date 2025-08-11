A- A+

Estados Unidos Explosão em siderúrgica na Pensilvânia deixa um morto e dezena de feridos A explosão gerou uma grande coluna de fumaça preta

Uma pessoa morreu, outra está desaparecida e dez ficaram feridas na explosão registrada nesta segunda-feira (11) em uma usina siderúrgica perto de Pittsburgh, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.

Além da vítima fatal, uma das duas pessoas que inicialmente estavam desaparecidas foi resgatada com vida e está hospitalizada, informou à AFP a polícia do condado de Allegheny, a cerca de 25 km de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia.

Além disso, outras "nove pessoas foram levadas a hospitais da região para receber tratamento por diversos ferimentos", detalhou um novo boletim.

"A situação continua ativa", alertou a polícia, que informou que foram registradas "múltiplas explosões secundárias", embora não haja registro de novos feridos.

A explosão, que gerou uma grande coluna de fumaça preta, ocorreu nas "baterias de fornos [de carvão] de coque" da siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, onde trabalham diariamente cerca de 1.300 pessoas, informou a empresa em comunicado enviado à AFP.

"Nossa maior prioridade é a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e do meio ambiente. Estamos colaborando estreitamente com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente", acrescentou.

Antes, o governador do estado, Josh Shapiro, disse que "os trabalhadores feridos foram levados a hospitais locais para receber atendimento médico, e as operações de busca e resgate continuam ativas na planta", acrescentou.

Pouco depois da explosão, o senador John Fetterman havia informado no X que "dezenas" de pessoas tinham ficado feridas.

"Meu coração está com os trabalhadores, especialmente os feridos ou presos, suas famílias, as equipes de primeiros socorros e toda a comunidade de Clairton", escreveu em sua conta no X a congressista Summer Lee.

