Guerra Explosão em tribunal de Kiev deixa um morto e dois feridos De acordo com informações preliminares, um agressor morreu no local

Dois policiais ficaram feridos em um tribunal distrital de Kiev, nesta quarta-feira (5), quando um homem que era levado para uma audiência aparentemente detonou os explosivos que levava consigo, informaram fontes oficiais.

Acredita-se que tenham ocorrido duas explosões na corte distrital de Shevchenkivskyi, na capital ucraniana. As autoridades não informaram se as explosões estão vinculadas ao esforços ucranianos na guerra com a Rússia.

"Um agressor morreu no local. Segundo informações preliminares, ele se explodiu", disse o ministro do Interior, Igor Klymenko, através das redes sociais.

Dois agentes de segurança ficaram feridos ao invadirem o local, acrescentou Klymenko.

"Suas vidas foram salvas por seus escudos", prosseguiu.

Segundo um jornalista da AFP no local, o prédio da corte de Shevchenkivskyi foi isolado e havia ambulâncias do lado de fora.

Duas ambulâncias foram vistas deixando o prédio do tribunal. Cerca de 20 policiais armados e usando capacetes foram vistos entrando no edifício.

Mais cedo nesta quarta-feira, autoridades ucranianas informaram que as forças de ordem de Kiev responderam a informes de uma explosão em uma corte distrital e os serviços de emergência foram enviadas ao local.

Mais tarde, um correspondente da AFP ouviu outra explosão.

Kiev está sob um forte esquema de segurança desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro do ano passado, e um toque de recolher noturno permanece em vigor.

"Segundo informações preliminares, um dispositivo não identificado foi detonado por um homem, que era levado a uma audiência na corte", disse Klymenko mais cedo.

A administração militar da cidade de Kiev afirmou que uma explosão ocorreu às 17h20 locais (12h20 de Brasília), enquanto um réu era conduzido sob custódia para o tribunal.

O gabinete do procurador-geral informou que o homem que era conduzido à audiência detonou um dispositivo explosivo ao tentar "escapar da custódia" enquanto estava no banheiro.

Klymenko pediu que os moradores da capital ucraniana não se aproximem do local e permitam que os socorristas façam seu trabalho. "Os detalhes estão sendo esclarecidos", acrescentou o ministro.

