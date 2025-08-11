Seg, 11 de Agosto

acidente

Explosão em usina de aço deixa um morto nos EUA

Algumas das vítimas ainda podem ainda estar entre os escombros

Bandeira dos Estados Unidos da AméricaBandeira dos Estados Unidos da América - Foto: Johannes Eisele/AFP

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta segunda-feira (11) em uma explosão numa usina de aço perto da cidade americana de Pittsburgh, na Pensilvânia, anunciou a polícia local.

"Acredita-se que haja duas pessoas desaparecidas, e várias pessoas foram atendidas com lesões", disse à AFP a polícia do condado de Allegheny, que fica a cerca de 25 km de Pittsburgh.

A explosão ocorreu "nas baterias de fornos de coque" da siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, onde trabalham cerca de 1.300 pessoas, informou a empresa à AFP. "Nossa prioridade máxima é a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários e do meio ambiente. Estamos em estreita colaboração com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente."

O governador do estado, Josh Shapiro, ressaltou que "os trabalhos de busca e resgate continuam na usina. As pessoas próximas devem seguir as instruções das autoridades locais."

O senador John Fetterman publicou mais cedo no X que dezenas de pessoas haviam ficado feridas na explosão.

