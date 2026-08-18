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Guerra no Oriente Médio Explosão na central elétrica da Síria deixa três mortos Agência de notícias SANA relatou "uma explosão na usina termelétrica de Banias" e informou que a causa está sendo investigada

A imprensa estatal síria informou que três pessoas morreram nesta terça-feira (18) em uma explosão de origem desconhecida em uma usina elétrica na costa mediterrânea do país.

A agência de notícias SANA relatou "uma explosão na usina termelétrica de Banias" e informou que a causa está sendo investigada.

Segundo um funcionário do departamento de saúde regional, uma explosão provocou três mortes.

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