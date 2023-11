A- A+

Explosão Explosão na ponte entre Canadá e EUA causa fechamento de postos fronteiriços Duas pessoas morreram na explosão do veículo, de acordo com a imprensa americana

Os postos fronteiriços entre os Estados Unidos e o Canadá, próximos às Cataratas do Niágara, foram fechados nesta quarta-feira (22), enquanto a explosão de um veículo na ponte Rainbow é investigada, informaram as autoridades locais e estaduais.

Duas pessoas morreram na explosão do veículo, de acordo com a imprensa americana, que cita as autoridades. Até o momento, as identidades das vítimas são desconhecidas.

A causa do incidente não foi clara imediatamente, mas a governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou que a polícia estadual e a Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo do FBI estavam monitorando todos os pontos de entrada no estado.

Segundo a imprensa americana, citando fontes de segurança, duas pessoas não estavam em veículo que tinha acabamento de passagem pelo controle de fronteira e foi selecionado para uma segunda verificação.

Nesse momento, o carro acelerou, colidindo com uma barreira e explodiu, conforme relatado por essas fontes, que disseram desconhecer, até o momento, a origem da explosão.

“Estou indo para Buffalo para me reunir com as forças da ordem e as equipes de emergência, e informarei aos novos-iorquinos quando tivermos mais informações”, publicou Hochul nas redes sociais.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que se trata de uma “situação muito grave”. Pouco antes, o ministro do Serviço Público do Canadá, Dominic Leblanc, havia dito à imprensa que seu governo estava tratando o caso "com extrema seriedade" e estava em contato próximo com as autoridades americanas.

Algumas testemunhas relataram ter ouvido um barulho ensurdecedor e visto uma longa coluna de fumaça perto do controle de fronteira.

Ivan Vitalii, um visitante ucraniano, declarou ao jornal Niagara Gazette que ele e um amigo estavam em uma loja próxima do lado americano da fronteira quando viram um carro sair de um estacionamento em direção à ponte. "Ouvimos algo batendo", disse. "Vimos fogo e uma grande nuvem de fumaça negra."

Ron Rienas, da Autoridade de Pontes Públicas de Buffalo e Fort Erie, afirmou à ABC News que as quatro pontes que conectam os dois países sobre o rio Niágara foram fechadas.

Imagens postadas nas redes sociais, não verificadas pela AFP, mostraram colunas de fumaça negra subindo de uma grande conflagração na área de segmentos.

