França Explosão no centro de Paris deixa vários feridos Fachada de um prédio despencou e vários edifícios pegaram fogo

Uma explosão no centro de Paris deixou 16 pessoas feridas, sete delas em estado grave. A fachada de um prédio despencou e vários prédios pegaram fogo. Forças policiais e bombeiros estão no local.

A sede da polícia de Paris pediu aos moradores que evitassem a área para permitir a intervenção dos serviços de emergência e da polícia. No Twitter, as imagens mostravam uma enorme nuvem de fumaça.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se dirigiu rapidamente para a região do acidente.

Um aluno da Escola Nacional Superior de Minas de Paris, contou ao jornal Le Parisien que estava perto do local no momento do acidente:

— Ouvi um grande estrondo e vi uma bola de fogo de 20 ou 30 metros de altura. E o prédio desabou com um barulho enorme. Senti cheiro de gás, e levei alguns minutos para recuperar meus sentidos.

