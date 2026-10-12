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ISRAEL Explosão no norte de Israel deixa um morto e 19 feridos Um grupo de alunos e professores de uma escola religiosa foi atingido pela explosão de uma munição não detonada que estava no trajeto

Um jovem morreu nesta segunda-feira (12) em uma explosão que deixou cerca de 19 feridos, muitos deles adolescentes, durante uma excursão escolar no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, informou o ministro da Defesa, Israel Katz.

"Compartilho a profunda dor da família do jovem que perdeu a vida na explosão ocorrida durante a excursão perto da fronteira norte, e desejo uma pronta e completa recuperação a todos os feridos", publicou Katz no X, acrescentando que o incidente estava sendo investigado.

Um grupo de alunos e professores de uma escola religiosa, que realizava uma excursão perto de Neot Mordechai, foi atingido pela explosão de uma munição não detonada que estava no trajeto.

As autoridades classificaram o ocorrido como um "incidente grave", e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, interrompeu uma aparição pública para se informar sobre os últimos acontecimentos, segundo anunciou seu gabinete.

"Cerca de vinte pessoas ficaram feridas com gravidade variável" nesta explosão, informou inicialmente a polícia em um comunicado.

Os primeiros indícios apontam que "a detonação foi causada por uma munição não detonada", acrescentou a corporação.

O Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, declarou que suas equipes estavam atendendo no local "oito feridos em estado grave ou moderado, assim como vários outros com ferimentos leves".

"Trata-se de um incidente complexo" e "eles serão levados ao hospital assim que possível", informou a organização.

O exército comunicou que havia mobilizado soldados e helicópteros para auxiliar na evacuação.

O tipo de munição que explodiu e sua procedência não foram identificados de imediato.

O norte de Israel tem sido palco, nos últimos meses, de disparos de foguetes, mísseis e drones provenientes do vizinho Líbano, no contexto dos confrontos entre o exército israelense e o Hezbollah, movimento islamista apoiado pelo Irã.

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