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Conflito Explosão no norte de Israel deixa um morto e mais de 20 feridos Um grupo de estudantes e professores de um instituto religioso que fazia uma excursão perto de Neot Mordechai foi atingido por uma explosão de munição não detonada que estava em seu percurso

Um jovem morreu, nesta segunda-feira (12), em uma explosão que deixou mais de 20 feridos durante uma excursão escolar no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, informou o ministro da Defesa, Israel Katz.

Um grupo de estudantes e professores de um instituto religioso que fazia uma excursão perto de Neot Mordechai foi atingido por uma explosão de munição não detonada que estava em seu percurso.

As autoridades mencionaram um "grave incidente".

"Compartilho a profunda dor da família do jovem que perdeu a vida na explosão ocorrida durante a excursão perto da fronteira norte, e desejo uma pronta e completa recuperação a todos os feridos", publicou Katz no X, acrescentando que o incidente estava sendo investigado.

Na mesma rede social, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, informou que o adolescente tinha 15 anos e lamentou uma "tragédia terrível".

No total, 24 pessoas ficaram feridas, entre elas dois adolescentes de 14 anos, que sofreram ferimentos "graves" por estilhaços em todo o corpo, informou a organização Magen David Adom (MDA), equivalente israelense à Cruz Vermelha.

"Todos tentaram ajudar seus amigos tanto quanto puderam. Alguns chegaram até a colocar torniquetes para estancar a hemorragia", declarou em comunicado David Radko, funcionário da MDA.

Segundo o comandante-em-chefe da polícia, Danny Levy, a explosão foi provocada por "um artefato não detonado do (movimento islamista libanês) Hezbollah de cerca de três anos atrás".

Há "90% de probabilidade de que se trate de uma bomba de fragmentação", disse.

As bombas de fragmentação são projetadas para lançar dezenas de pequenas cargas explosivas sobre uma área. Além de terem um amplo raio de ação, parte dessas cargas não explode ao impacto e, consequentemente, pode causar vítimas a longo prazo.

De acordo com Meir Eliyahu, um comandante da polícia do distrito Norte, o artefato explodiu nas mãos de um estudante. A excursão escolar tinha recebido luz verde das autoridades.

O norte de Israel tem sido cenário, nos últimos meses, de disparos de foguetes, mísseis e drones provenientes do vizinho Líbano, no contexto dos confrontos entre o exército israelense e o Hezbollah, movimento islamista apoiado pelo Irã.

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