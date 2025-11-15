A- A+

SAÚDE Explosão no Tatuapé: entenda por que barulhos altos aterrorizam cães e gatos Acidente que destruiu casas e espalhou pets pela rua evidencia como sons intensos, como fogos e explosões, provocam medo e estresse nos bichanos

A explosão ocorrida no Tatuapé, na noite desta quinta-feira (13), destruiu um imóvel e causou ferimentos em moradores, além de deixar diversos animais de estimação desaparecidos.



Cachorros e gatos fugiram assustados diante do barulho e da confusão, cenário semelhante ao que ocorre tradicionalmente durante queimas de fogos em festas de réveillon, quando pets fogem e se machucam.

Por que os animais se assustam?

De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), cães e gatos têm capacidade auditiva muito superior à dos humanos. Sons acima de 60 decibéis, equivalentes a uma conversa em tom alto, podem causar estresse físico e psicológico.



O ouvido canino detecta frequências mais altas e sons a distâncias quatro vezes maiores que as humanas, tornando fogos de artifício e explosões momentos de intenso medo e desespero.





O médico-veterinário Daniel Prates, do Distrito Federal, relatou à Agência Brasil casos graves de animais feridos ou até mortos pelo susto. “Já atendi um cão que atravessou uma vidraça durante a queima de fogos, com cacos de vidro cravados no rosto, peito e pescoço. Outro cão morreu de infarto por medo extremo”, disse. Ele alerta que a fuga também expõe os animais a acidentes, como atropelamentos.

Segundo Prates, a orientação é manter os pets próximos aos donos e em locais seguros durante explosões ou fogos de artifício. Animais deixados sozinhos ou presos em áreas externas correm risco de fugir ou se machucar gravemente.

A médica-veterinária Kellen Oliveira, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do CFMV, acrescenta que filhotes não socializados corretamente entre 21 e 90 dias de vida podem desenvolver fobias a sons altos, como fogos e trovoadas. “Animais que não passam por processos de dessensibilização ou contracondicionamento podem sofrer danos físicos ou até morrer”, afirmou.

Mesmo com leis municipais proibindo fogos com estampido em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, o barulho ainda pode ocorrer em grandes celebrações. Por isso, recomenda-se que os donos preparem um ambiente acolhedor, com espaços fechados que abafem o som, e disponibilizem brinquedos e objetos com cheiro do dono para reduzir o estresse.

O CFMV também sugere identificar os animais com plaquinhas contendo contato do tutor e, em casos de estresse extremo, consultar um veterinário sobre medicamentos calmantes. A alimentação deve ser ajustada, evitando dar comida à vontade, mas oferecendo ossos ou brinquedos recheáveis para manter o animal entretido.

A explosão no Tatuapé não apenas destruiu residências e feriu moradores, mas também espalhou cães e gatos pelas ruas, como Fred e Mia, que permanecem desaparecidos, enquanto Amora foi resgatada por vizinhos. O caso ilustra como barulhos súbitos e intensos podem assustar gravemente os animais, reforçando a necessidade de cuidados especiais em situações de risco, seja em festas, queimas de fogos ou acidentes como o registrado em São Paulo.

