SÃO PAULO

Explosão no Tatuapé: vídeo mostra clarão e rajadas de fogos cruzando avenida

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a explosão aconteceu em uma residência onde supostamente funciona um depósito clandestino de fogos de artifício

Forte explosão registrada no Tatuapé, zona leste de São PauloForte explosão registrada no Tatuapé, zona leste de São Paulo - Foto: Reprodução/X (@KauaKavalari)

Câmeras de monitoramento captaram quando a forte explosão registrada no Tatuapé, zona leste de São Paulo, levou rajadas de fogos de artifício a cruzarem a Avenida Salim Farah Maluf na noite desta quinta-feira, 13. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a explosão aconteceu em uma residência localizada na Rua Francisco Bueno, n° 73, onde supostamente funciona um depósito clandestino de fogos de artifício. Pelo Corpo de Bombeiros veio a atualização da numeração sendo de número 79.

Corpo de Bombeiros e a PM foram acionados para atender a ocorrência. As imagens de monitoramento mostram o alcance da explosão. Após a detonação, do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via.

Nas redes sociais moradores da região relatam que as janelas de suas residências tiveram os vidros, portas e janelas quebrados. Carros que estavam estacionados na rua também foram danificados, segundo pessoas que vivem nas proximidades.

De acordo com os bombeiros, a explosão deixou 10 feridos: uma mulher com traumatismo cranioencefálico e um homem com escoriações foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro; um homem apresentando otorragia foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Tatuapé; e um homem com ferimento na mão foi socorrido por convênio. Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas.

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio a uma coluna de fumaça.

Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo". A área precisou ser isolada e, em decorrência do fogo, não foi possível saber inicialmente com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e aguarda retorno.
 

