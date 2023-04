A- A+

Antes do gás de cozinha explodir em uma residência nos Torrões, na Zona Norte do Recife, na manhã desta quinta-feira (27), um alerta havia sido feito por Marilene Pereira da Silva, de 48 anos.

A mulher sentiu um cheiro forte enquanto visitava a prima do seu marido, Rosivane Maria da Conceição, que acabou com 20% do corpo queimado. Ela procurou a origem do cheiro entre os imóveis.

“Senti o cheiro do gás e falei para a prima do meu marido e ela disse que não era na casa dela. Perguntei, então, se seria na vizinha e ela pediu para eu ir lá olhar”, rememorou.

Foi quando Marilene teve o primeiro contato com Maria Isaura Paulino, que está em estado grave no Hospital da Restauração, com 98% do corpo queimado. Naquele momento, nenhuma suspeita sobre vazamento de gás foi levantada.

“Eu bati bastante no portão e ela ainda estava dormindo. Me atendeu bem alvoroçada e eu perguntei se o cheiro estava vindo da casa dela, que disse que não”, afirmou.

O cenário rapidamente mudou. “Com dez minutos, aconteceu a explosão. Quando eu desci para ajudar, ela já estava sem cabelo e com a pele toda caída”, detalhou, entre lágrimas.

A explosão atingiu também a casa ao lado, onde mora a prima do marido de Marilene. As três foram ao Hospital da Restauração. Marilene foi quem coordenou o processo de socorro.

“Eu socorri ela e a prima do meu marido, que está estável. Estava tudo fedendo a gás aqui na frente, mas enquanto há vida, há esperança”, pontuou.

Enquanto prestava socorro, Marilene queimou os pés e também precisou de atendimento. Ela já recebeu alta médica.

“Passei por um procedimento, porque a grade estava quente e eu pisei nela. Meus pés estão vermelhos e com bolhas. Fizeram um procedimento em mim na Restauração e me mandaram procurar um posto de saúde para fazer o curativo. Ainda está ardendo muito e eu estou andando com os pés de lado”, concluiu.

