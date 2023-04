A- A+

Moradora da residência que fica em frente ao imóvel onde um gás de cozinha explodiu na manhã desta quinta-feira (27), no bairro dos Torrões, na Zona Norte do Recife, Severina Francisca Lucena Santos, de 61 anos, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) por conta do susto.

Após receber alta médica, ela detalhou o que presenciou.

A mulher de 61 anos estava em casa quando um barulho forte foi ouvido.

“Estava me arrumando para ir ao médico, quando ouvi um estrondo e desci a escada. Eu vi a minha sala cheia de vidro e um buraco na parede da frente. Vi quando uma mulher pediu socorro e a senhora estava sentada com a pele toda caída”, disse.

A senhora à qual Severina se refere é Maria Isaura Paulino, de 63 anos, moradora da casa onde o gás explodiu. Ela está com 98% do corpo queimado e em tratamento no Hospital da Restauração, no Derby, área central da capital pernambucana.

Por conta do susto, Severina precisou ser encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões. Ela tomou remédios e já retornou para casa.

“O bombeiro que me socorreu quando passei mal. Eu não consegui nem descer do carro, ele que me tirou. Me deram medicamento lá e eu agora melhorei”, finalizou.

Veja também

Explosão nos Torrões Idosa que teve 98% do corpo queimado em explosão nos Torrões realizava desejo de morar só, diz irmã