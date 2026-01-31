A- A+

Acidente Explosão provocada por vazamento de gás afeta cidade iraniana do Golfo Vários incidentes foram registrados em outras regiões do país

Uma explosão provocada por um vazamento de gás abalou neste sábado (31) um edifício na cidade iraniana de Bandar Abbas, na costa do Golfo, informaram as autoridades.

Vários incidentes foram registrados em outras regiões do país, mas a imprensa estatal descartou qualquer vínculo com um possível ataque ou sabotagem, em um cenário de tensão depois que o presidente americano Donald Trump intensificou as ameaças de atacar o Irã e enviou vários navios ao Golfo.

"A causa inicial do acidente (...) é um acúmulo de gás que vazou, o que provocou uma explosão", declarou Mohamad Amin Lyaghat, chefe do corpo de bombeiros local.

A televisão estatal informou que a explosão ocorreu em um prédio de oito andares e destruiu dois pavimentos, assim como "vários veículos e lojas".

"Infelizmente, uma menina de quatro anos morreu e 14 pessoas foram hospitalizadas", disse Mehrdad Hassanzadeh, diretor-geral de gestão de crises na província de Hormozgan, cuja capital é Bandar Abbas, citado pela agência Mehr.

Imagens exibidas pela televisão estatal mostraram a fachada do edifício destruída, com escombros espalhados ao redor.

Bandar Abbas fica na costa do Golfo, perto do Estreito de Ormuz, um ponto muito sensível por onde transitam o gás liquefeito e o petróleo procedentes do Golfo.

Após a divulgação de boatos na internet, a Guarda Revolucionária, o exército de elite da República Islâmica, desmentiu que seus edifícios na província de Hormozgan foram atacados.

A agência Tasnim, por sua vez, desmentiu "os boatos de assassinato" do comandante das forças navais da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri.

Entre os incidentes ocorridos neste sábado, fumaça foi observada em Parand, na periferia de Teerã, "causada por um pequeno incêndio em um canavial, o que não está relacionado a nenhum incidente de segurança", segundo a televisão estatal.

Um vazamento de gás provocou uma explosão na cidade de Ahvaz, na região de Khuzestan, sudoeste do país, e deixou quatro mortos, informou a emissora pública.

