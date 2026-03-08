A- A+

Mundo Explosivo improvisado foi lançado perto de protesto antimuçulmano em Nova York, afirma polícia Dois homens foram detidos após o incidente e permanecem sob custódia

A polícia de Nova York informou que um explosivo improvisado funcional foi lançado perto de manifestantes antimuçulmanos, em frente à residência do prefeito da cidade, neste domingo (8). Segundo a corporação, o artefato poderia ter causado ferimentos graves e até mortes.

Um homem identificado pela polícia como Emir Balat lançou dois dispositivos suspeitos perto de um protesto liderado por um influenciador de extrema direita contra a oração muçulmana em espaços públicos da cidade.

"A brigada de explosivos do Departamento de Polícia de Nova York fez uma análise preliminar do artefato usado ontem em um protesto e determinou que (...) era, de fato, um Artefato Explosivo Improvisado (AEI)", informou a polícia.

Dois homens foram detidos após o incidente e permanecem sob custódia: Balat e Ibrahim Kayumi, que, supostamente, entregou o artefato ao primeiro.

No fim deste domingo, a polícia anunciou que havia descoberto em um carro próximo outro "artefato suspeito", o que levou à evacuação de prédios vizinhos.

"Tentar usar um explosivo para ferir não é apenas um crime, é repreensível e a antítese do que somos", publicou no X o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

O fato ocorreu depois que o influenciador de extrema direita Jake Lang organizou uma manifestação em frente à residência oficial do prefeito de Nova York, o muçulmano Zohran Mamdani. Lang protestava contra "a islamização" da cidade.

O protesto do influenciador reuniu cerca de 20 pessoas, enquanto uma contramanifestação atraiu cerca de 125.

