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Ucrânia Explosões atingem capital da Ucrânia Uma primeira grande explosão foi ouvida antes mesmo de soarem as sirenes de alerta aéreo, seguida de outras quatro

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na madrugada desta quarta-feira (8), verificaram jornalistas da AFP, com a Rússia mantendo seus ataques contra a capital ucraniana às vésperas da cúpula da Otan na Turquia.

Uma primeira grande explosão foi ouvida antes mesmo de soarem as sirenes de alerta aéreo, seguida de outras quatro.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que armazéns foram incendiados em um distrito por ataques com mísseis e que um “prédio não residencial” estava em chamas. “O inimigo está atacando a capital com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!”, escreveu nas redes sociais.

De acordo com o prefeito de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, duas pessoas ficaram feridas em outro ataque russo na cidade.

A mais recente ofensiva da Rússia ocorre depois dos ataques - incluindo vários disparos de mísseis contra Kiev - que mataram 30 pessoas na Ucrânia na segunda-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Ancara para a cúpula da Otan, instou os aliados de seu país a aumentar a ajuda para a defesa aérea, que vem enfrentando dificuldades devido à escassez de interceptores para derrubar os mísseis russos.

Apesar de conseguir lidar com as ondas de drones russos, a Ucrânia tem encontrado dificuldades diante da nova estratégia do Kremlin de bombardear Kiev com mísseis balísticos, enquanto suas defesas aéreas se esgotam.

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