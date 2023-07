A- A+

BRASIL Explosões em silos de cooperativa agroindustrial deixam ao menos oito mortos no Paraná Acidente ocorreu no fim da tarde, em uma propriedade localizada no município de Palotina

Explosões em silos de uma cooperativa agroindustrial do Paraná deixaram oito mortos e nove feridos graves nessa quarta-feira (26), segundo autoridades. Uma pessoa está desaparecida, segundo Defesa Civil.

O acidente ocorreu no fim da tarde, em uma propriedade localizada no município de Palotina, de cerca de 30 mil habitantes, informou à AFP Tiago Zajac, porta-voz do corpo de bombeiros do Paraná.

"Houve uma explosão em um dos silos, que desencadeou uma segunda e uma terceira em outros dois silos", explicou Zajac.

Como resultado das explosões, o telhado de um dos silos, que, segundo a imprensa, pertence à cooperativa agroindustrial C.Vale, ficou parcialmente destruído. Do seu interior saía uma grande coluna de fumaça branca, segundo imagens publicadas em redes sociais e divulgadas por veículos brasileiros.

A estrutura dos silos "ficou bastante comprometida" e as equipes de bombeiros tentam garantir a segurança antes de iniciarem os trabalhos de resgate, disse o Zajac.

Mais de 35 bombeiros militares e um total de 11 caminhões atendiam à emergência nas primeiras horas da noite. A cooperativa C.Vale não respondeu ao contato feito pela AFP.

Vizinhos de Palotina relataram em redes sociais que perceberam um tremor na cidade e a explosão de vidros em residências devido à onda provocada pela explosão.

