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Explosões israelenses perto de castelo ameaçam acordo-quadro, diz Líbano

"As forças israelenses provocaram fortes explosões por volta da meia-noite" desta quinta-feira, inclusive "no setor da fortaleza de Beaufort", reportou a agência nacional de notícias libanesa NNA

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Explosões realizadas por Israel perto do castelo de Beaufort, uma fortaleza no sul do LíbanoExplosões realizadas por Israel perto do castelo de Beaufort, uma fortaleza no sul do Líbano - Foto: AFP

Explosões realizadas por Israel perto do castelo de Beaufort, uma fortaleza no sul do Líbano, representam uma "ameaça direta" a um acordo-quadro bilateral concluído em junho, afirmou, nesta sexta-feira (31), o presidente libanês, Joseph Aoun.

"As forças israelenses provocaram fortes explosões por volta da meia-noite" desta quinta-feira, inclusive "no setor da fortaleza de Beaufort", reportou a agência nacional de notícias libanesa NNA.

Em nota, Aoun afirmou que as explosões israelenses eram uma "ameaça direta" a um acordo recente alcançado com Israel, e acrescentou que elas constituem uma "escalada extremamente perigosa e uma violação clara dos compromissos existentes".

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O momento das explosões, que antecedem uma nova rodada de diálogos com Israel em Roma, na próxima semana, "envia mensagens negativas e mina os esforços internacionais destinados a consolidar a estabilidade", acrescentou Aoun.

O castelo, uma fortaleza dos cruzados também conhecida como Qalaat al Shakif, foi capturado pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, no âmbito de sua guerra contra o grupo pró-Irã Hezbollah. A Unesco o incluiu na semana passada em sua lista do Patrimônio Mundial em perigo.

Um correspondente da AFP em um povoado próximo disse ter ouvido fortes explosões e ter visto a poeira cobrindo zonas florestais da região.

Em nota conjunta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram que o exército havia destruído "os túneis terroristas na região de Beaufort", usando cerca de 700 toneladas de explosivos. Também afirmaram que as explosões ocorreram após uma "violação flagrante do cessar-fogo por parte do Hezbollah" na quarta-feira, quando o Exército acusou o movimento de ter lançado um drone explosivo contra um veículo militar israelense.

O Hezbollah não reivindica a autoria de nenhum ataque contra Israel desde 20 de junho.

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