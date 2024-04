A- A+

MUNDO Explosões no céu são registradas em várias partes de Israel e da Cisjordânia ocupada; veja vídeos Ofensiva ocorre após ameaças de retaliação pelo bombardeio ao Consulado iraniano em Damasco no início de abril, atribuído a Israel

Vídeos e equipes jornalísticas registraram o som de explosões acima de várias cidades de Israel e da Cisjordânia ocupada que parecem ter sido interceptações feitas pelas defesas aéreas israelenses depois de o Irã ter lançado um ataque com drones e mísseis. Há relatos de explosões nos céus de Tel Aviv e Jerusalém e nas áreas de Beersheba, Mar Morto e Hebron, na Cisjordânia, bem como nas Colinas de Golã, na fronteira com a Síria.

As interceptações do Domo de Ferro ocorreram em vários locais adicionais, de acordo com webcams ao vivo visualizadas pela rede americana CNN. As interceptações foram observadas acima de Hanaton, que fica no norte de Israel, a leste de Haifa; perto de Nazaré; perto de Modi'in-Maccabim-Re'ut; e Safed, perto das Colinas de Golã.

Sirenes soam em muitas partes de Israel enquanto as defesas aéreas são ativadas. Já a agência AFP afirmou que ao menos cinco detonações, seguidas de sirenes de alarme, foram ouvidas na madrugada deste domingo em Jerusalém por volta de 1h45, horário local. Sirenes de alarme também foram ativadas na região de Negev, no sul e no norte de Israel, disse o Exército.

