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Kiev

Explosões são ouvidas em Kiev durante ataque russo

As sirenes de alerta começaram a soar minutos após a primeira explosão

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Pelo menos 25 mortos nos piores ataques russos contra Kiev desde 2022Pelo menos 25 mortos nos piores ataques russos contra Kiev desde 2022 - Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Explosões foram ouvidas na madrugada deste sábado (11) na capital da Ucrânia, onde autoridades alertaram para um ataque com mísseis russos.

As sirenes de alerta começaram a soar minutos após a primeira explosão. O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmou no aplicativo Telegram que a Rússia estava atacando a capital ucraniana com mísseis.

Kiev é alvo desde junho de ataques em massa realizados com um número cada vez maior de mísseis, principalmente balísticos, que são mais rápidos e difíceis de interceptar.

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O ataque deste sábado ocorre um dia após drones ucranianos atingirem a infraestrutura petroleira na Rússia e o porto de Taganrog.

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