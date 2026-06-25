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Guerra

Explosões são ouvidas em Kiev em meio a alerta de defesa antiaérea

O chefe da administração militar da capital, Tymur Tkachenko, havia afirmado que a Rússia lançou "mísseis balísticos" contra Kiev

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Pessoas caminham pela Praça da Independência ao pôr do sol, enquanto as temperaturas sobem acima de zero em KievPessoas caminham pela Praça da Independência ao pôr do sol, enquanto as temperaturas sobem acima de zero em Kiev - Foto: Henry Nicholls / AFP

Explosões ecoaram em Kiev na noite desta quinta-feira (25), informaram jornalistas da AFP, poucos minutos depois de autoridades militares e municipais alertarem que mísseis russos estavam se dirigindo à capital ucraniana.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou em sua conta no Telegram que as defesas antiaéreas estavam em ação e pediu que os moradores procurassem abrigo.

Em outra mensagem, anunciou que "destroços de mísseis" russos haviam caído no distrito de Darnytskyi, no sudeste de Kiev, e que os serviços de emergência estavam se deslocando para o local.

Mais cedo, o chefe da administração militar da capital, Tymur Tkachenko, havia afirmado que a Rússia lançou "mísseis balísticos" contra Kiev.

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Jornalistas da AFP observaram no céu da capital os rastros deixados pelos mísseis da defesa antiaérea e ouviram as explosões provocadas durante a interceptação dos projéteis.

Trata-se de um horário incomum para um ataque aéreo do Exército russo, que normalmente realiza esse tipo de ofensiva durante a noite.

Desde o início da invasão em 2022, a Rússia tem lançado ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia praticamente todas as noites.

Ao longo do último ano, Kiev tem sido um alvo frequente dos ataques russos, que mataram civis e danificaram monumentos históricos da capital.

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