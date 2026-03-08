A- A+

oriente médio Explosões são ouvidas em Tel Aviv após alerta de mísseis iranianos Sistemas de defesa antiaérea foram acionados

Várias explosões foram ouvidas em Tel Aviv, no centro de Israel, no início da tarde de domingo, informaram jornalistas da AFP após um alerta do Exército para o lançamento de mísseis a partir do Irã.

"Há um pouco de tempo, o Exército israelense determina mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel", afirmou o Exército em um comunicado.

Acrescenta-se que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados.

