oriente médio
Explosões são ouvidas em Tel Aviv após alerta de mísseis iranianos
Sistemas de defesa antiaérea foram acionados
Várias explosões foram ouvidas em Tel Aviv, no centro de Israel, no início da tarde de domingo, informaram jornalistas da AFP após um alerta do Exército para o lançamento de mísseis a partir do Irã.
Leia também
• Irã designa novo líder supremo, mas não revela o nome do sucessor de Ali Khamenei
• Trump responsabiliza Irã por ataque a escola em Minab
• Trump diz que não há prazo para fim da guerra com Irã
"Há um pouco de tempo, o Exército israelense determina mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel", afirmou o Exército em um comunicado.
Acrescenta-se que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados.