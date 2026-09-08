Explosões são ouvidas na ilha de Kharg e na cidade de Jask, no Irã
A imprensa local também reportou sobre duas explosões na cidade portuária de Jask, no sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz
Veículos de imprensa locais iranianos reportaram, nesta terça-feira (8), que foram ouvidas explosões na ilha de Kharg, situada no Golfo e de onde se exporta a maior parte do petróleo do país, e na cidade portuária de Jask, perto do estratégico Estreito de Ormuz.
"O som de várias explosões foi ouvido em partes da ilha de Kharg há alguns minutos", noticiou a agência de notícias Mehr, sem dar detalhes.
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A imprensa local também reportou sobre duas explosões na cidade portuária de Jask, no sul do Irã, perto do Estreito de Ormuz.
"Por volta das 21h45 esta noite, explosões foram ouvidas na cidade de Jask. A explosão aconteceu em dois estágios, a uma curta distância um do outro", informou a agência de notícias Fars.