Explosões são ouvidas no subúrbio sul de Beirute

Jornalistas da AFP ouviram explosões na noite desta segunda-feira (30), no subúrbio sul de Beirute, reduto do movimento islamista libanês Hezbollah, onde anteriormente o exército israelense tinha pedido aos habitantes para saírem de suas casas por motivo de segurança.

Ao menos duas explosões foram ouvidas pouco depois de o exército ter pedido para "evacuar os edifícios de imediato".

