guerra no oriente médio Explosões são registradas em Emirados Árabes, Bahrein e Catar Segundo um diplomata do Catar, seu país "foi alvo de 44 mísseis e oito drones"

Moradores e correspondentes da AFP nas capitais de Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein ouviram diversas explosões neste sábado (28), quando o Irã lançou uma série de mísseis em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Um jornalista da AFP em Manama ouviu pelo menos duas detonações, enquanto correspondentes do Catar reportaram várias explosões.

Segundo um diplomata do Catar, que pediu anonimato, seu país "foi alvo de 44 mísseis e oito drones", em um ataque que deixou "oito feridos, um deles em estado crítico".

Moradores de Abu Dhabi também escutaram explosões e afirmaram ter visto fumaça acima da base de Al Dhafra, onde há presença de soldados americanos.

E o aeroporto de Dubai, também nos Emirados, registrou danos e quatro trabalhadores feridos em um "incidente".

O Ministério da Defesa deste país, onde um civil morreu após a queda de destroços de mísseis, indicou que 137 mísseis e 209 drones foram lançados pelo Irã contra o seu território, e acrescentou que a maioria foi destruída ou interceptada.

Manama, a capital de Bahrein, também foi atingida por mísseis lançados contra uma base militar americana.

