A- A+

ESTÉTICA Expo Barber Brasil movimenta mercado de beleza masculina no Recife Workshop ocorre no próximo dia 10 de setembro, no Sebrae, e pretende atrair barbeiros, empreendedores e expositores de várias partes do Brasil e do mundo

Recife recebe, em setembro, um dos maiores eventos voltados para o setor de barbearias e beleza masculina no Brasil, a Expo Barber. O workshop será realizado no próximo dia 10, na sede do Sebrae Recife, e deve reunir cerca de 300 participantes, entre profissionais que atuam no segmento, expositores e empresários do setor.

Dentro da programação estão previstas palestras, oficinas e homenagens a barbeiros e barbeiras que têm se destacado no segmento, além de sorteios de brindes. As inscrições podem ser feitas por meio do Sympla (clique aqui) e custam R$ 150,00 (2º lote, até 31 de agosto) e R$ 170,00 (3º lote, a partir de 1º de setembro).

“Um dos nossos focos principais é contribuir para o fortalecimento da rede de relacionamentos desses profissionais. A gente vai reunir barbeiros, empresários de marcas voltadas para o mercado de beleza masculina, além de investidores e proprietários de grandes empreendimentos do setor, que atuam em várias partes do país. Preparamos um conteúdo educacional que vai além de dicas sobre as técnicas que podem ser utilizadas no dia a dia, na confecção dos cortes, nas colorações, e trazemos informações valiosas sobre empreendedorismo, registro de marca e gestão de negócios”, destaca o empresário e idealizador do evento, Fernando Frazão.

“Nós decidimos doar 50 ingressos para barbeiros e barbeiras que atuam em comunidades carentes do Recife e Região Metropolitana, como forma de dar oportunidade de integração para esses profissionais e fortalecer ainda mais a rede de relacionamento deles”, completou o empresário.

Veja também

SOLIDARIEDADE Banho Recife promove cidadania nas ruas da RMR