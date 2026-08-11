Expo Bebê & Gestante promove palestras gratuitas sobre amamentação no Centro de Convenções
Programação acontece de 12 a 16 de agosto, sempre às 17h, com especialistas em saúde materno-infantil
Em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno, a Expo Bebê & Gestante e o Instituto Renascer Aldeia promovem um ciclo gratuito de palestras no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A programação inicia nesta quarta (12) e segue até o próximo domingo (16), sempre às 17h, e faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2026, que recebeu o seguinte tema:“Amamentação para um começo de vida sustentável: Fortaleça o que funciona”.
Os encontros serão conduzidos por especialistas em saúde materno-infantil e abordam temas relacionados à gestação, à amamentação e ao bem-estar das mães.
Entre os assuntos estão nutrição do bebê, drenagem linfática, aleitamento materno em gestações de alto risco, saúde mental e amamentação desde a gestação. As atividades são totalmente gratuitas e abertas ao público
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Nesta quarta-feira (12), a doula e massoterapeuta Patrícia Monteiro ministra a palestra “Nutrição do Bebê: Leite Materno x Fórmula”. Em seguida, na quinta (13), o tema será “Promovendo o Aleitamento Materno através da Drenagem Linfática”, apresentado pela terapeuta do feminino Valdenice Penha.
Na sexta-feira (14), a doula profissional Carol Bulhões aborda “Promovendo o Aleitamento Materno em Gestações de Alto Risco”. Enquanto que no sábado (15), a psicóloga perinatal Polyana Alcantara fala sobre “Promovendo o Aleitamento Materno através da Saúde Mental”.
Encerrando o ciclo, neste domingo (16), a enfermeira pré-natalista Amanda Costa apresenta o tema “Promovendo o Aleitamento Materno desde a Gestação”. Todas as palestras acontecem às 17h.
Além da programação de palestras, a Expo Bebê & Gestante reúne mais de 100 estandes com produtos e serviços voltados para gestantes e bebês, com descontos de até 60%.
A entrada na feira também é gratuita e cada gestante recebe um voucher de R$ 40 para utilizar nos estandes sinalizados.
Instituto Renascer Aldeia
Fundada em 2018 na RMR, o Instituto Renascer Aldeia atua com educação perinatal preventiva e formação de profissionais voltada à prevenção da violência obstétrica.
A instituição reúne doulas profissionais, consultores de amamentação e outros especialistas que trabalham com acolhimento humanizado, saúde mental e orientação de gestantes.
Programação:
Quarta-feira, 12 de agosto
- Tema: Nutrição do Bebê: Leite Materno x Fórmula
- Palestrante: Patrícia Monteiro, doula e massoterapeuta
Quinta-feira, 13 de agosto
- Tema: Promovendo o Aleitamento Materno através da Drenagem Linfática
- Palestrante: Valdenice Penha, terapeuta do feminino
Sexta-feira, 14 de agosto
- Tema: Promovendo o Aleitamento Materno em Gestações de Alto Risco
- Palestrante: Carol Bulhões, doula profissional
Sábado, 15 de agosto
- Tema: Promovendo o Aleitamento Materno através da Saúde Mental
- Palestrante: Polyana Alcantara, psicóloga perinatal
Domingo, 16 de agosto
- Tema: Promovendo o Aleitamento Materno desde a Gestação
- Palestrante: Amanda Costa, enfermeira pré-natalista
Serviço:
Expo Bebê & Gestante + ciclo de palestras do Instituto Renascer Aldeia
- Local: Centro de Convenções de Pernambuco
- Data: 12 a 16 de agosto
- Horário: Sempre às 17h
- Endereço: Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda
- Entrada: Gratuita
- Voucher: R$ 40 para gestantes nos estandes sinalizados.