Expo Favela Innovation Pernambuco segue até este sábado (14); confira a programação

A Expo Favela Innovation Pernambuco, etapa regional da maior feira de negócios de favela do mundo, chega pela primeira vez ao Recife, com programação que se estende até este sábado (14). O evento acontece gratuitamente no Compaz Ariano Suassuna, no bairro de San Martin, na Zona Oeste da cidade.

Com palestras, conferências e atividades culturais, o evento busca potencializar empreendedores e negócios das comunidades locais, garantindo representatividade e maior visibilidade das cadeias regionais no evento nacional.

A programação conta com a participação de nomes como a ativista e modelo brasileira Domitila Barros, participante do Big Brother Brasil 2023, e Rodrigo Minotauro, ex-lutador de MMA.

Durante o evento, o público poderá participar de workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentação de startups, debates, cursos, shows, filmes e desfiles, entre outras atrações O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva das favelas de Pernambuco.

“Estamos com tudo preparado para fazer história no Recife. Serão dois dias promovendo uma conexão entre favela e asfalto como jamais vista na cidade. A favela é a nossa grande potência, e um sonho sonhado conjuntamente é uma grande realidade, assim como é a Expo Favela”, comentou a presidente da Central Única das Favelas (CUFA) em Pernambuco, Altamiza Melo.

De acordo com o Data Favela, mais de 17,7 milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras. A estimativa é de que mais de R$ 120 bilhões por ano sejam movimentados nessas regiões, com boa parte dessa renda vindo do empreendedorismo.

As inscrições para o Expo Favela Innovation Pernambuco são feitas gratuitamente pela plataforma Sympla. O Expo Favela Innovation Recife é patrocinado pela Prefeitura do Recife, Sebrae e Confederação Nacional da Indústria.

SOBRE A EXPO FAVELA

A Expo Favela 2023 é uma feira de negócios realizada pela Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA). Neste ano, pela primeira vez, a feira tem expandido o seu formato, passando a ser realizada regionalmente, além de manter sua versão nacional. Estão programados eventos em 20 estados neste ano e os melhores negócios e ideias serão selecionados para participar da Expo Favela Nacional, que será realizada na Expo Center Norte, em São Paulo, no início de dezembro.

Programação da o Expo Favela Innovation em Pernambuco

Sexta-feira (13)

10h - 10h30 | Boas-vindas com Jardim do Frevo e Matheus e Catirina

10h35 - 11h35 | Abertura Oficial ExpoFavela Innovation Pernambuco 2023, com participação de autoridades do poder público; representantes da CUFA e da Favela Holding

11h50 - 12h40 | Conferência: “Patrimônios Culturais da Favela há anos impactando vidas”, com participação Gilmar Bolla 8, Seu Vavá (Bloco banhista do Pina), Maria Helena (Afoxé Oyá Alaxé) e mediação de Elza Medeiros (Ibura Aê)

12h50 - 13h50 | Paredão Cultural, com Leyde do Banjo e às Mari’s do Samba

14h - 14h20 | Favela, economia criativa,geração de renda, sustentabilidade e impacto social, com Carbonel - Mangue Crew; Rostan; Ignus (Falas da Cena) e mediação de Eduardo Galvão

14h30 - 15h30 | Conferência: “A voz que vem das favelas: Sejamos voz, escuta e coragem”, com DJ BIG, Pedro Stylo - pão e tinta, Gabriela Barros - Coletivo Pretos é Chave Caruaru e mediação de Adriana Coutinho

15h40 - 16h40 | Conferência: Favela, superação e disciplina, com Rodrigo Minotauro e mediação de Fernando Esdras (Rede Globo)

17h30 - 18h30 | Show Combo X e Os Neiffs

Sábado (14)

10h - 10h30 | Conferência: “A favela é Potência: Periferia, Educação e Transformação Social”, com Marconi Ribeiro (Prefeitura do Recife), Nice Lima (Jornalista, radialista apresentadora) e Daniel Paixão (Fruto de favela)

10h35- 10h50 | Batalha da Convenção: 50 anos de Hip Hop - favela potente e capaz

11h - 12h | Conferência: “Empreendedorismo social e conectividade”, com Domitila Barros

12h10 - 12h30 | Paredão Cultural: “Inteligência artificial no dia a dia”, com Ivison

Sebrae Café Tec - Porto Digital

13h50 - 14h05 | Sete Palha

17h30 - 18h30 | Show Jameson Pancadão e Valquíria Santana

