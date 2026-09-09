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Educação Expo UFPE 2026 abre inscrições para participação de escolas, colégios e cursinhos no evento Feira de profissões ocorre no dia 8 de outubro, na Concha Acústica e no Hall do Centro de Convenções da UFPE

As inscrições para as visitas de escolas, colégios e cursinhos que desejam participar da Expo UFPE 2026 estão abertas.



O evento ocorre no dia 8 de outubro, das 8h às 17h, na Concha Acústica e no Hall do Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco.

A feira de profissões tem o objetivo de ajudar estudantes do Ensino Médio a escolherem seu caminho na vida universitária.

A iniciativa reunirá as atividades do Campus Recife e do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), na Zona da Mata Sul, em uma programação gratuita.

Durante a exposição, será possível visitar os estandes dos cursos de graduação, conversar com estudantes e professores, conhecer áreas de atuação, tirar dúvidas sobre mercado de trabalho e participar de atividades culturais.

A programação também contará com salas temáticas sobre assistência estudantil, pesquisa e extensão, entre outros assuntos de interesse dos futuros universitários.



Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Expo UFPE.



ExpoCAA

No Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, em Caruaru, no Agreste, a feira de profissões ocorre no dia 17 de setembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As inscrições para as visitas de escolas à ExpoCAA podem ser feitas por meio do link.

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