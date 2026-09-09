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Educação

Expo UFPE 2026 recebe inscrições para participação de escolas, colégios e cursinhos no evento

Feira de profissões ocorre no dia 8 de outubro, na Concha Acústica e no Hall do Centro de Convenções da UFPE

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Expo UFPE terá apresentações de cursos em stands no Centro de Convenções da Universidade Federal de PernambucoExpo UFPE terá apresentações de cursos em stands no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco - Foto: Divulgação

As inscrições para as visitas de escolas, colégios e cursinhos que desejam participar da Expo UFPE 2026 estão abertas.

O evento ocorre no dia 8 de outubro, das 8h às 17h, na Concha Acústica e no Hall do Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco.

A feira de profissões tem o objetivo de ajudar estudantes do Ensino Médio a escolherem seu caminho na vida universitária.

A iniciativa reunirá as atividades do Campus Recife e do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), na Zona da Mata Sul, em uma programação gratuita.

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Durante a exposição, será possível visitar os estandes dos cursos de graduação, conversar com estudantes e professores, conhecer áreas de atuação, tirar dúvidas sobre mercado de trabalho e participar de atividades culturais.

A programação também contará com salas temáticas sobre assistência estudantil, pesquisa e extensão, entre outros assuntos de interesse dos futuros universitários.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Expo UFPE.

ExpoCAA
No Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, em Caruaru, no Agreste, a feira de profissões ocorre no dia 17 de setembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As inscrições para as visitas de escolas à ExpoCAA podem ser feitas por meio do link.

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