A- A+

Expor travesseiros ao sol é uma prática comum, popularmente usada com a finalidade de "matar" ácaros e fungos que costumam fazer morada no objeto. Porém, mesmo recebendo raios solares, os ácaros não são eliminados. É o que afirma a médica Ana Caroline Dela Bianca, especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

De acordo com Ana, os ácaros costumam ficar na parte interna dos travesseiros e não na superfície, onde geralmente os raios ultravioletas costumam atingir durante a exposição.

“Se o travesseiro for exposto ao sol, ocorre um aquecimento no seu interior, que normalmente é úmido, repleto de resíduos de pele, e que serve de alimento para os ácaros", afirmou a especialista, informando que a elevação da temperatura sobre o objeto também favorece no aumento da proliferação de fungos e bactérias.

A recomendação da médica é arejar e ventilar o travesseiro, que deve estar sempre protegido por uma fronha e recebendo luz indireta. Os ácaros, que se alimentam da descamação da pele humana e de animais, são os responsáveis por causar diversas doenças alérgicas, a exemplo de rinite, asma e dermatite atópica.

Eles sobrevivem, de preferência, em ambientes úmidos, a exemplo de colchões, tapetes, almofadas, sofás, pelúcia e roupas de cama, onde se reproduzem rapidamente.

“Após dois anos de uso, 10 a 25% do peso de um travesseiro pode ser formado por ácaros e células mortas da pele. Além disso, os excrementos dos ácaros e os ácaros mortos se dispersam em poeira fina, o que pode ser facilmente inalado e causar alergias”, explica Ana Caroline.

Confira dicas de como conviver com os ácaros:

- Para os alérgicos, é necessário usar capas de proteção em travesseiros e colchões, a fim de se evitar maior contaminação de ácaros, fungos e bactérias. As capas devem ser lavadas a cada três ou quatro semanas;

- O travesseiro só deve ser lavado se for possível realizar a secagem completa do objeto;

- É recomendado a troca do travesseiro a cada dois anos;

- Deixar o quarto sempre ventilado e iluminado é essencial para diminuir a umidade do ambiente e a proliferação do ácaro;

- Evitar varrer e espanar os móveis durante a limpeza, dando preferência ao uso de panos para evitar que os ácaros entrem em suspensão e se depositem sobre lençóis e fronhas limpos.

Veja também

Carnaval 2023 Acertos de marcha dos blocos de Pau e Corda acontecem a partir desta quinta (26) no Recife