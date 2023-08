A- A+

Recife Exposição do Exército no Parque Dona Lindu marca início da Semana do Soldado Público pôde conhecer viaturas operacionais, consoles de defesa cibernética

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebeu, nesse fim se semana, uma exposição em comemoração à "Semana do Soldado em Terras Pernambucanas".



No local, o público pôde conhecer viaturas operacionais, consoles de defesa cibernética, além de aprender um pouco mais sobre o trabalho do Exército na defesa da pátria.



As crianças aproveitaram a oportunidade para interagir com a tropa presente e com os equipamentos de diferentes unidades, a exemplo de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, na Região Metropolitana.



A exposição de Material de Emprego Militar foi coordenada pela 7ª Divisão de Exército (Divisão Compromisso Imortal) e pela 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (Brigada Francisco Barreto de Menezes).

No local, o público também teve a oportunidade de se inscrever na tradicional Corrida Solidária Duque de Caxias, cuja 45ª edição será no próximo domingo (27), com largada no Forte do Brum, às 7h.



A corrida conta com mais de mil inscritos, que se cadastraram gratuitamente e contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Biden viaja para o Havaí entre críticas por resposta a incêndios